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Царьград

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В Северодвинске 100 школьников представили новые дорожные знаки

В Северодвинске 100 школьников представили новые дорожные знаки

Более 100 школьников из 18 отрядов ЮИД приняли участие в городском слете, организованном Госавтоинспекцией, управлением образования и ДМЦ «Североморец».

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