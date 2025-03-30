Независимая экспертиза в строительстве: гарант прозрачности и безопасности Юлия СоколоваСтроительство – это сложный, многоуровневый процесс, в котором цена ошибки может исчисляться не только материальными убытками, но и угрозой для жизни и здоровья людей.