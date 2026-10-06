Politico: решение о досрочных выборах в Испании осложнит принятие бюджета ЕС

Решение испанского премьер-министра Педро Санчеса о проведении досрочных всеобщих выборов в Испании 29 ноября, вероятно, осложнит принятие долгосрочного бюджета ЕС до конца года, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
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