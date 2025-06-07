Эксперт рассказал, кому повысят пенсии в мае

Уже в июне на повышение пенсии смогут рассчитывать те россияне, которым в мае исполнится 80 лет. Об этом сообщил агентству «Прайм» декан юридического факультета Высшей школы экономики, профессор Вадим Виноградов.
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