Врач Сухорукова: фасоль снижает уровень холестерина и способствует похудению

В бобах содержится большое количество витаминов и минералов Фасоль снижает уровень холестерина, а также ускоряет метаболизм и помогает похудеть, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.
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