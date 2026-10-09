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Воробьев: в Подмосковье представили инициативы по реабилитации ветеранов СВО

Воробьев: в Подмосковье представили инициативы по реабилитации ветеранов СВО

В Подмосковье прошло выездное заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества». На нем обсудили расширение помощи ветеранам СВО и их семьям, включая развитие протезирования, приспособление жилых помещений, а также содействие в выборе профессии и трудоустройстве.

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