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Царьград

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В Новочеркасске инженера судят за гибель сотрудника от удара током

В Новочеркасске инженера судят за гибель сотрудника от удара током

Главный инженер предприятия Евгений Гуглев допустил подчинённого к работе с опасным оборудованием без инструктажа и необходимых документов, в результате чего тот погиб от удара током.

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