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После того как Белоусов узнал о хищении триллиона такое началось. Разбор полетов затронет даже правительственные круги

После того как Белоусов узнал о хищении триллиона такое началось. Разбор полетов затронет даже правительственные круги

Россияне продолжают наблюдать за масштабными чистками организованными новым министром обороны Андреем Белоусовым который судя по всему не намерен ограничиваться посадками только лишь в своем ведомстве.

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Комментарии
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Валера Морозов
Очень хочется верить, что Белоусову дадут возможность работать, в чем сильно сомневаюсь. Все это длилось десятилетиями!!! На глазах Президента.
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1 час.
Николай Жариков
Интересно кто им давал эти миллионы и за что? Вот что с этими собираются делать? Это видно мин.фин, гос банк или кто?
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1 час.
Betahon
Такие дела направлены против государства и народа, а значит все эти существа являются врагами народа и государства! Такие существа заслуживают высшей меры социальной защиты, что должны принять депутаты и вернуть в УК смертную казнь! Кстати, их публичное голосование может выявить еще более интересных особ...
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2 мин.

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