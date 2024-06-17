Россияне продолжают наблюдать за масштабными чистками организованными новым министром обороны Андреем Белоусовым который судя по всему не намерен ограничиваться посадками только лишь в своем ведомстве.
После того как Белоусов узнал о хищении триллиона такое началось. Разбор полетов затронет даже правительственные круги
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Валера Морозов
Очень хочется верить, что Белоусову дадут возможность работать, в чем сильно сомневаюсь. Все это длилось десятилетиями!!! На глазах Президента.
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1 час.
Николай Жариков
Интересно кто им давал эти миллионы и за что? Вот что с этими собираются делать? Это видно мин.фин, гос банк или кто?
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1 час.
Betahon
Такие дела направлены против государства и народа, а значит все эти существа являются врагами народа и государства! Такие существа заслуживают высшей меры социальной защиты, что должны принять депутаты и вернуть в УК смертную казнь! Кстати, их публичное голосование может выявить еще более интересных особ...
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2 мин.
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