После того как Белоусов узнал о хищении триллиона такое началось. Разбор полетов затронет даже правительственные круги

Валера Морозов Очень хочется верить, что Белоусову дадут возможность работать, в чем сильно сомневаюсь. Все это длилось десятилетиями!!! На глазах Президента.

Николай Жариков Интересно кто им давал эти миллионы и за что? Вот что с этими собираются делать? Это видно мин.фин, гос банк или кто?