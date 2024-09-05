Судьба Дмитрия Кулебы на посту руководителя министерства иностранных дел Украины была решена еще в апреле, но тогда увольнения чиновника не произошло из-за возражений со стороны Государственного департамента Соединенных Штатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии