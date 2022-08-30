Журнал «Профиль»

13 716 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Kuchkov
    Пусть не беспокоятся,есть желание у руководства дружественных стран помочь демократии в штате Техас отделиться от бол...Белый дом встрево...
  • Ирина Богданова
    Это война с НАТО:(!!!Украина потребова...
  • Питер Эсклянов
    Германия обучала боевиков устанавливать мины на территории России, снова немцы взялись за староеНидерланды и Герм...

Le Monde: скорая зима заставит Японию остаться в "Сахалине-2"

Le Monde: скорая зима заставит Японию остаться в "Сахалине-2"

Обеспокоенность ситуацией с поставками энергии в преддверии осенне-зимнего сезона заставляет власти Японии настаивать на том, чтобы компании Mitsubishi и Mitsui остались в нефтегазовом проекте «Сахалина-2» после его перехода к новому оператору.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх