Le Monde: скорая зима заставит Японию остаться в "Сахалине-2"

Обеспокоенность ситуацией с поставками энергии в преддверии осенне-зимнего сезона заставляет власти Японии настаивать на том, чтобы компании Mitsubishi и Mitsui остались в нефтегазовом проекте «Сахалина-2» после его перехода к новому оператору.