Три района Крыма остались без воды

Три района Крыма частично остались без воды, 9 сентября сообщили в ГУП РК «Вода Крыма». «9 сентября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение», — говорится в сообщении.
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