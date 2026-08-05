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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мика Марсель Годтс – самый дорогой игрок Фэнтези Эредивизи. Полузащитник «Аякса» стоит 11 млн

На Спортсе’’ запущен фэнтези-турнир чемпионата Нидерландов. 1-й тур начнется в пятницу, 7 августа. Мика Марсель Годтс – самый дорогой игрок Фэнтези Эредивизи, он стоит 11 млн.

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