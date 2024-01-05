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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Амкал» создал вторую команду – ФК «Банка». В состав вошли Форзяр, Федос и Блатов. Тренер – Маврин

Это второй состав команды, в который вошли игроки не проходящие в основу. Руководитель проекта стендап комик и защитник «Амкала» Фил Воронин.

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