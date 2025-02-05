На Алтае ожидается аномальный холод с температурами ниже нормы

Ожидается 27-28 градусов ниже нуля Температура ниже нормы на 6 - 7 градусов будет отмечаться в течение ближайших нескольких дней в Алтайском крае, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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