На Алтае ожидается аномальный холод с температурами ниже нормы

Ожидается 27-28 градусов ниже нуля Температура ниже нормы на 6 - 7 градусов будет отмечаться в течение ближайших нескольких дней в Алтайском крае, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.