Разработчики Zenless Zone Zero и Street Fighter 6 обсудили, как создать продукт, который пон...

Разработчики Zenless Zone Zero и Street Fighter 6 обсудили, как создать продукт, который понравится и старым, и новым игрокамНа официальном Youtube-канале игры Zenless Zone Zero, в котором разработчики из HoYoverse и Capcom побеседовали о геймдизайне и многом другом в рамках круглого стола разработчиковЧитать дальше → источник#Street_Fighter_6 #Zenless_Zone_Zero.
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