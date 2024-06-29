Разработчики Zenless Zone Zero и Street Fighter 6 обсудили, как создать продукт, который пон...

Разработчики Zenless Zone Zero и Street Fighter 6 обсудили, как создать продукт, который понравится и старым, и новым игрокамНа официальном Youtube-канале игры Zenless Zone Zero, в котором разработчики из HoYoverse и Capcom побеседовали о геймдизайне и многом другом в рамках круглого стола разработчиковЧитать дальше → источник#Street_Fighter_6 #Zenless_Zone_Zero.