ФБР США опубликовало рассекреченный документ по терактам 11 сентября

Соответствующая информация опубликована на сайте ФБР. В сообщении подчеркивается, что материал публикуется в ответ на президентский исполнительный указ о рассекречивании некоторых документов, касающихся атак террористов 11 сентября 2001 года.
Соответствующая информация опубликована на сайте ФБР. В сообщении подчеркивается, что материал публикуется в ответ на президентский исполнительный указ о рассекречивании некоторых документов, касающихся атак террористов 11 сентября 2001 года.
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