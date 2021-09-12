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ФБР США опубликовало рассекреченный документ по терактам 11 сентября

ФБР США опубликовало рассекреченный документ по терактам 11 сентября

Соответствующая информация опубликована на сайте ФБР. В сообщении подчеркивается, что материал публикуется в ответ на президентский исполнительный указ о рассекречивании некоторых документов, касающихся атак террористов 11 сентября 2001 года.

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