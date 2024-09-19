Алаудинов: ВС России взяли под контроль курские Николаево-Дарьино и Дарьино

Военнослужащие России в Суджанском районе Курской области взяли под контроль населенные пункты Дарьино и Николаево-Дарьино, заявил в своем телеграмм-канале замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
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