НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

1 подписчик

Алаудинов: ВС России взяли под контроль курские Николаево-Дарьино и Дарьино

Алаудинов: ВС России взяли под контроль курские Николаево-Дарьино и Дарьино

Военнослужащие России в Суджанском районе Курской области взяли под контроль населенные пункты Дарьино и Николаево-Дарьино, заявил в своем телеграмм-канале замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх