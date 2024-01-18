На Сахалине следователи полиции вменяют троим местным жителям серию краж кабелей с предприятий

В августе минувшего года работники одной организации в Южно-Сахалинске обратили внимание на то, что катушка для кабеля, хранящаяся на огороженной территории, опустела, в связи с чем были усилены меры контроля.
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