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Воронежские новости

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В Воронеже скоропостижно скончался 48-летний полковник МЧС в отставке

В Воронеже скоропостижно скончался 48-летний полковник МЧС в отставке

Этот человек-легенда принимал участие в тушении практически всех крупных пожаров и в ликвидации всех чрезвычайных ситуаций, которые произошли на Воронежской земле на последние два десятилетия2 декабря воронежские пожарные простились с полковником внутренней службы в отставке Дмитрием Покотиловым и проводили его в последний путь.

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