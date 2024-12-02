В Воронеже скоропостижно скончался 48-летний полковник МЧС в отставке

Этот человек-легенда принимал участие в тушении практически всех крупных пожаров и в ликвидации всех чрезвычайных ситуаций, которые произошли на Воронежской земле на последние два десятилетия2 декабря воронежские пожарные простились с полковником внутренней службы в отставке Дмитрием Покотиловым и проводили его в последний путь.