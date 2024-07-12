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Царьград

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Народные приметы на 13 июля 2024: что можно и нельзя делать в Собор 12 апостолов

Народные приметы на 13 июля 2024: что можно и нельзя делать в Собор 12 апостолов

Православные верующие 13 июля празднует Собор 12 апостолов, в народном календаре на этот день приходится Макушка лета или Полупётр.

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