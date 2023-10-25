Кровавый бой на авдеевском направлении, почему Киев боится окружения Авдеевки: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 25 октября 2023 года Юлия СоколоваВладимир Зеленский в агрессивном тоне обращается к украинскому военному командованию, настаивая на защите «авдеевской фортеции», даже если это потребует значительных жертв.