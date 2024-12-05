Стало известно с кем сыграют "Дилетанты" во втором туре в рамках 🏆 Чемпионата Новониколаевского района | ФУТЗАЛ 2024-2025🔥🔥🔥 Приезжайте болеть за новоаннинцев.
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Стало известно с кем сыграют "Дилетанты" во втором туре в рамках 🏆 Чемпионата Новониколаевского района | ФУТЗАЛ 2024-2025🔥🔥🔥 Приезжайте болеть за новоаннинцев.