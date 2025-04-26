В России собираются запретить стоянку самокатов на тротуарах

В России собираются запретить стоянку самокатов на тротуарахМинтранс предлагает запретить стоянку самокатов на тротуаре и в нескольких других местах, следует из ответа ведомства на обращение депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона, документ имеется в распоряжении РИА Новости.