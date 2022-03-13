Цукерберг еще ниже спустится в рейтинге Forbes на запрете Instagram в России

Проблемы у Meta (Facebook) начались еще в январе текущего года после заявлений главы компании Марка Цукерберга о возможном снижение прибыли в этом году на фоне ограничений со стороны сбора персональных данных технологичными гигантами Google и Apple.
Проблемы у Meta (Facebook) начались еще в январе текущего года после заявлений главы компании Марка Цукерберга о возможном снижение прибыли в этом году на фоне ограничений со стороны сбора персональных данных технологичными гигантами Google и Apple.
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