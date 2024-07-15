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Царьград

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ВСУ атаковали дронами Курск: Сильно полыхает на особом предприятии. Первые подробности

ВСУ атаковали дронами Курск: Сильно полыхает на особом предприятии. Первые подробности

ВСУ атаковали Курскую область с помощью беспилотников. Следствием атаки на на особом предприятии стал большой пожар сильно полыхает на территории не менее 400 квадратных метров.

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