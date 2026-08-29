1647-й день спецоперации. Около 40 часов продолжался обстрел Киева и области реактивными дронами, но это еще не предел Радомир Маркуш Фото: ТАСС Армия России владеет инициативой на всех участках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Террористический ...
- ВМ «Признак деградац...
- ВМ «Признак деградац...
И что это за счастливые 4 % ?