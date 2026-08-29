БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 29 августа, главное: Крах обороны ВСУ в Доброполье, 96% Украины под ударами «Гераней»

Сводки СВО, 29 августа, главное: Крах обороны ВСУ в Доброполье, 96% Украины под ударами «Гераней»

1647-й день спецоперации. Около 40 часов продолжался обстрел Киева и области реактивными дронами, но это еще не предел Радомир Маркуш Фото: ТАСС Армия России владеет инициативой на всех участках.

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