Первые доходы от соглашения по недрам Украины будут лишь спустя десятилетия — Reuters

Первые доходы от соглашения по недрам Украины будут лишь спустя десятилетия, сообщает Reuters. Финансовая отдача от нового соглашения между Украиной и США, вероятно, займет десятилетие или даже больше, поскольку инвесторы сталкиваются со множеством препятствий при запуске новых рудников.