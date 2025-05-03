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Русская весна

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Первые доходы от соглашения по недрам Украины будут лишь спустя десятилетия — Reuters

Первые доходы от соглашения по недрам Украины будут лишь спустя десятилетия — Reuters

Первые доходы от соглашения по недрам Украины будут лишь спустя десятилетия, сообщает Reuters. Финансовая отдача от нового соглашения между Украиной и США, вероятно, займет десятилетие или даже больше, поскольку инвесторы сталкиваются со множеством препятствий при запуске новых рудников.

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