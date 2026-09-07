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Несекретные материалы

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Лавров: РФ не против доллара, но обменивать товары на бусы не будет

Лавров: РФ не против доллара, но обменивать товары на бусы не будет

Лавров заявил об отказе России продавать товары «за бусы»Россия не выступает против использования доллара в международных расчетах, однако в случае невозможности его применения не намерена соглашаться на невыгодные условия торговли «за бусы».

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