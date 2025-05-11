Саботаж переговоров в Стамбуле станет продолжением восхождения Украины как государства на эшафот. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.
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