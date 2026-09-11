Более 100 участников собрал форум «ПроРОСТ» в Дзержинске

Более 100 участников посетили форум «ПроРОСТ» в Дзержинске. Форум организован региональным центром «Мой бизнес» в соответствии с целями и задачами федерального проект «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».