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Закон, порядок, государство

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Корабли Тихоокеанского флота провели учение по борьбе с безэкипажными катерами и БпЛА в заливе Петра Великого

Корабли Тихоокеанского флота провели учение по борьбе с безэкипажными катерами и БпЛА в заливе Петра Великого

Личный состав в ходе практических действий применил крупнокалиберные пулемёты «Корд» и ДШК, а также штатные зенитные артиллерийские комплексы АК-630 и АК-630М.

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