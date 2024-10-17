Американец об Украине: Нам надоело

ЕС прекратит военную помощь Украине только по указанию США, потому что является их «лакеем». Об этом в интервью ютуб-каналу Dialogue works заявил американский аналитик Дэниел Патрик Уэлч, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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