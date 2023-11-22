Новосибирский авиационный завод передал Минобороны партию Су-34

Самолёты прошли наземные и лётные испытаний, и готовы исполнять боевые задачи.Новосибирский авиационный завод имени Чкалова передал Минобороны России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, построенных в рамках исполнения гособоронзаказа.
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