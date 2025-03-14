Латвийский дипломат в ранге спецпредставителя приступил к дестабилизации ЦА

В начале марта подошло к своему неутешительному концу четырёхлетнее прозябание в качестве специального представителя Европейского союза в Центральной Азии финского дипломата Терхи Хакала, которая, судя по ее пребыванию главой миссии ОБСЕ в Грузии (2007-2009 гг.