А дальше будет страшнее. Жуткий взрыв «развесил» роту нациков на деревьях

Автор: Аргументы и факты – aif.ru Для Киева понедельник начался с массированной бомбежки военных целей в пригороде.
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