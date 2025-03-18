Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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А дальше будет страшнее. Жуткий взрыв «развесил» роту нациков на деревьях

А дальше будет страшнее. Жуткий взрыв «развесил» роту нациков на деревьях

Автор: Аргументы и факты – aif.ru Для Киева понедельник начался с массированной бомбежки военных целей в пригороде.

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