Чипы памяти DRAM и NAND продолжают дорожать — сокращение производства приносит плоды

Стоимость чипов оперативной памяти DRAM и флеш-памяти NAND на спотовом рынке существенно выросла. Такая динамика указывает на то, что усилия индустрии, направленные на борьбу с избыточным предложением чипов на рынке, наконец начали приносить плоды.
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