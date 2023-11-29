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Мировое обозрение

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Чипы памяти DRAM и NAND продолжают дорожать — сокращение производства приносит плоды

Чипы памяти DRAM и NAND продолжают дорожать — сокращение производства приносит плоды

Стоимость чипов оперативной памяти DRAM и флеш-памяти NAND на спотовом рынке существенно выросла. Такая динамика указывает на то, что усилия индустрии, направленные на борьбу с избыточным предложением чипов на рынке, наконец начали приносить плоды.

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