И снова утро. 🫠 Злой и заспанный, 😴 Я кофе нехотя лакаю, ☕️ Заботы взваливаю за спину 💪 И жить покорно привыкаю.
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И снова утро. 🫠 Злой и заспанный, 😴 Я кофе нехотя лакаю, ☕️ Заботы взваливаю за спину 💪 И жить покорно привыкаю.
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