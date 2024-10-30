Уплачены десятки миллионов рублей. В ФНС Приморья подвели итоги Дня открытых дверей

В территориальных налоговых органах Приморья подвели итоги Дня открытых дверей. В рамках акции Федеральную налоговую службу посетили более тысячи человек, а общая сумма уплаченных имущественных налогов составила несколько десятков миллионов рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу органа.
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