Уплачены десятки миллионов рублей. В ФНС Приморья подвели итоги Дня открытых дверей

В территориальных налоговых органах Приморья подвели итоги Дня открытых дверей. В рамках акции Федеральную налоговую службу посетили более тысячи человек, а общая сумма уплаченных имущественных налогов составила несколько десятков миллионов рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу органа.