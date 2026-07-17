8 беспилотников сбили в Калужской области в ночь на 17 июля

В ночь на 17 июля Калужскую область атаковали боевые беспилотники. Как рассказал губернатор Владислав Шапша, сегодня ночью силы ПВО уничтожили 8 БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского, Жиздринского, Сухиничского, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.