Журналист Алекс Джонс: Кеннеди-младший намерен поддержать на выборах Трампа

Независимый кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший намерен в пятницу объявить о своем выходе из гонки и поддержать на выборах бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа, баллотирующегося от Республиканской партии.
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