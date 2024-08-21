Журналист Алекс Джонс: Кеннеди-младший намерен поддержать на выборах Трампа

Независимый кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший намерен в пятницу объявить о своем выходе из гонки и поддержать на выборах бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа, баллотирующегося от Республиканской партии.