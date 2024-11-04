Не выбрасывайте старую мебель

Что делать с морально устаревшей мебелью? Стоит ли заморачиваться и реставрировать её, тратить время и деньги, не проще ли выбросить? Но, это не всегда хороший вариант, иногда переделка может изменить мебель до неузнаваемости.
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