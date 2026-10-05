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Царьград

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Алексей Воробьев подарил жене автомобиль за 7 миллионов рублей

Алексей Воробьев подарил жене автомобиль за 7 миллионов рублей

В последний день сентября оперная певица Аида Гарифуллина отметила 39-летие. Ее муж, Алексей Воробьев, преподнес ей эксклюзивную сумку и автомобиль стоимостью более 7 миллионов рублей, чем вызвал трогательную благодарность от именинницы.

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