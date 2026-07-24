Американист Дудаков: США препятствуют научному сотрудничеству с Россией

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что включение российских вузов и научно-исследовательских институтов, в том числе МГУ и ВШЭ, в чёрный список Пентагона направлено на ограничение научного сотрудничества с Россией.
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