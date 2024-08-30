Опубликован трейлер третьего сезона сериала «Триггер» с Максимом Матвеевым

Премьера запланирована на 19 сентября «КиноПоиск» представил трейлер третьего сезона сериала «Триггер», в котором Максим Матвеев вернется к роли Артема Стрелецкого – харизматичного психолога с нестандартными методами.
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