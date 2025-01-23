Врач Ильяшенко: бананы не советуют есть при эрозивно-язвенных повреждениях желудка

Фрукт способен вызвать метеоризм и вздутие живота Бананы не рекомендуется употреблять людям с эрозивно-язвенными повреждениями желудка и синдромом раздраженного кишечника, сообщила РИА Новости гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии