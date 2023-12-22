Погибший от падения ледяной глыбы с военкомата мужчина был работником оборонного завода

Мужчина, который погиб из-за сошедшего льда в Люберцах, работал на оборонном заводе.34-летний мужчина, который погиб из-за упавшей ледяной глыбы на территории военкомата в Люберцах, был работником оборонного завода.
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