«Сколько людей еще должно погибнуть?» Жители «тюменской матрешки» жалуются на неочищенную от снега трассу Тюмень – Ханты-Мансийск

Пока губернаторы «тюменской матрешки» продолжают демонстрировать командный дух и тратят бюджетные деньги на участие своих многочисленных делегаций в обмене опытом друг с другом, обычные жители обращают их внимание на состояние единственной дороги, соединяющей три региона – трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, которую в народе называют «дорогой смерти».
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