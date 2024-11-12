«Сколько людей еще должно погибнуть?» Жители «тюменской матрешки» жалуются на неочищенную от снега трассу Тюмень – Ханты-Мансийск

Пока губернаторы «тюменской матрешки» продолжают демонстрировать командный дух и тратят бюджетные деньги на участие своих многочисленных делегаций в обмене опытом друг с другом, обычные жители обращают их внимание на состояние единственной дороги, соединяющей три региона – трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, которую в народе называют «дорогой смерти».