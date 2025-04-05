Названы пять популярных продуктов, от которых стоит отказаться

Врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина назвала в беседе с RT пять популярных продуктов, которые для организации более правильного рациона следует заменить в своём меню.
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