Отдельная категория сидельцев в России просто поражает. Террорист Навальный, сидя за решеткой, в попытке удержаться на медийном плаву, умудряется (якобы) строчить текстовые полотна.
Лондон, гудбай! Минус ещё один олигарх
Комментарии
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Олег Орлов
Имеющему талант, дастся и приумножится, п у ге имеющего отнимется то, сто имеет.. Почему эта библейская истина только сейчас стала реализовываться у нас... Ну хапнули, а дальше??? Преумножают или транжирят??? И не только они...
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4 час.
Равиль Бикулов
блять, тут русским хоть кто-то владеет, где -тся, где -ться, где преемник, где приёмник, где преумножают, где приумножают - сам же только правильно написал
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4 час.
ГМ
Георгий Михалев
Усыпить нах.й скотов! Чтобы не выепывались.
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52 мин.
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