Лондон, гудбай! Минус ещё один олигарх

Олег Орлов

Имеющему талант, дастся и приумножится, п у ге имеющего отнимется то, сто имеет.. Почему эта библейская истина только сейчас стала реализовываться у нас... Ну хапнули, а дальше??? Преумножают или транжирят??? И не только они...