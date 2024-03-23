"Жуткое преступление". Глава Алтая высказался о теракте в "Крокус Сити Холле"

Виновные будут найдены и понесут наказание по всей строгости закона, убежден Олег Хорохордин Глава Республики Алтай Олег Хорохордин прокомментировал теракт в "Крокус Сити Холле", в результате которого погибли более 60 человек и свыше 100 пострадали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии