"Жуткое преступление". Глава Алтая высказался о теракте в "Крокус Сити Холле"

Виновные будут найдены и понесут наказание по всей строгости закона, убежден Олег Хорохордин Глава Республики Алтай Олег Хорохордин прокомментировал теракт в "Крокус Сити Холле", в результате которого погибли более 60 человек и свыше 100 пострадали.